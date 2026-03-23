"Клиническая смерть": медики взялись спасать Елену Валюшкину
Елена Валюшкина официально была дважды замужем. Первый супругом стал ее преподаватель Леонид Фомин. Они были вместе 12 лет. Во второй раз актриса вышла замуж за коллегу, актера Александра Яцко. В этом браке родились сын Василий и дочь Мария. Однако и этот брак завершился разводом.
В новом интервью популярная артистка призналась, что дети появились на свет благодаря титаническим усилиям. Более того, Елена Валюшкина оказалась на грани жизни и смерти, когда рожала второго ребенка.
"Дети мне дались большим трудом, потерей здоровья. Были и большие денежные затраты. Их рождение - тяжелейший в моей жизни опыт. При родах Маши у нас обеих была клиническая смерть, нас откачивали... Моя жизнь с появлением детей полностью изменилась, для меня они - главное, и я очень за них переживаю", - призналась Валюшкина.
Она подчеркнула, что ее наследники сильно отличаются от многих детей артистов. Так, они не росли в гримерках, не таскались на репетиции, не мотались по съемкам. По словам Валюшкиной, у них была "полноценная, очень яркая детская жизнь".
"Маша окончила школу при МАРХИ, занималась верховой ездой, художественной гимнастикой. Вася тоже увлекался изобразительным искусством и еще фехтованием. Они у меня разносторонние, им многое позволялось. Рисовали на стенах, раскрашивали батареи отопления, лепили, клеили. И совершенно не были включены в мою киношно-театральную жизнь, слава Богу", - отметила актриса.
В настоящее время сын Василий живет в "двушке" в Москве, а сама Елена с дочкой Марией вот уже 25 лет снимают небольшой дом в Подмосковье, передает "Мир новостей".
"Пока не представляю другого жилья для себя. Что будет дальше, посмотрим, не люблю загадывать... Приобретать что-то пока не хочу, потому что люблю именно его и место, где он находится. Там у нас большая дружная деревня, мы с соседями вместе встречаем праздники. На Новый год, на дни рождения детей собираемся по 40 человек, всей деревней", - рассказала Елена.