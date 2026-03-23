Вдова Романа Попова была вынуждена снизить цену на семейный дом

После дорогостоящего лечения и похорон актёра Романа Попова у его родных почти не осталось сбережений. А семейный собняк, который выставили на продажу, когда артист ещё был жив, так и не удалось продать. По данным KP.RU, недавно вдова Романа уменьшила цену на 5 миллионов рублей — теперь стоимость дома составляет 47 миллионов рублей.

Роман Попов, сыгравший в сериале «Полицейский с Рублёвки», ушёл из жизни пять месяцев назад — актёру было 40 лет. Шоумен много и усердно работал, а своей главной гордостью считал трёхэтажный дом в Подмосковье, который построил для семьи.

Летом прошлого года стало известно о рецидиве онкологического заболевания у Романа — тогда дом переоформили на его супругу.

Сейчас вдова известного актёра старается продать загородный дом. Сначала в объявлении появилась отметка «проверено в Росреестре», а теперь стало известно, что Юлия снизила стоимость недвижимости.

После смерти супруга женщина осталась одна с тремя детьми: 15-летним Фёдором, 12-летней Елизаветой и 7-летней Мартой. Вдова артиста работает учительницей, и ей не по карману содержать просторный загородный дом в элитном посёлке. Попова рассчитывает, что вырученные от продажи средства позволят ей приобрести квартиру для себя и детей.