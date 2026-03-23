Попавшая в больницу Татьяна Буланова рассказала о самочувствии

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сообщила, что ее состояние нормализовалось после госпитализации. Певица оказалась под капельницей во время гастролей.

"Уже все в порядке. Спасибо", — сказала собеседница РИА Новости.

Ранее артистка опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена под капельницей, сопроводив его подписью: "Гастроли, они такие".

Накануне, 21 марта, Буланова выступила с концертом в Димитровграде.

Прошлой осенью артистка пережила новую волну популярности, в том числе благодаря выступлениям с танцорами. Однако спустя некоторое время стало известно, что подтанцовка прекратила сотрудничество с певицей.

Как ранее объясняла Буланова, танцоры сами приняли решение уйти, не вдаваясь в подробности. По ее словам, она не стала их удерживать и уговаривать остаться.