Попавшая в больницу Татьяна Буланова рассказала о самочувствии
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сообщила, что ее состояние нормализовалось после госпитализации. Певица оказалась под капельницей во время гастролей.
"Уже все в порядке. Спасибо", — сказала собеседница РИА Новости.
Ранее артистка опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена под капельницей, сопроводив его подписью: "Гастроли, они такие".
Накануне, 21 марта, Буланова выступила с концертом в Димитровграде.
Прошлой осенью артистка пережила новую волну популярности, в том числе благодаря выступлениям с танцорами. Однако спустя некоторое время стало известно, что подтанцовка прекратила сотрудничество с певицей.
Как ранее объясняла Буланова, танцоры сами приняли решение уйти, не вдаваясь в подробности. По ее словам, она не стала их удерживать и уговаривать остаться.