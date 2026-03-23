Пугачева ушла в отрыв на Кипре после расставания с Галкиным*

Алла Пугачева покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным* четыре года назад. 76-летняя артистка вынуждена скитаться по миру. Сейчас она живет на Кипре и ведет жизнь простой домохозяйки: ходит по магазинам и воспитывает детей-подростков Гарри и Лизу.

Здоровье не позволяет Алле Борисовне путешествовать по миру. Зато ее 49-летний муж ни в чем себе не отказывает. Максим* то на гастролях, то в отпуске. Иноагент колесит по свету, пока жена ведет домашние дела.

В последнее время Галкин* заметно преобразился — подкачался, сделал стильную стрижку. поклонники Аллы Борисовны заметили, что Галкин* предпринимает все возможное, чтобы максимально дистанцироваться от жены. Даже в соцсетях он себя стал позиционировать, как холостяк. Юморист красуется перед поклонницами, будто ищет себе новую спутницу.

Остается только догадываться, что происходит в браке Примадонны и ее молодого супруга. Однако ясно одно: в одиночестве Пугачева не скучает. Так, на днях артистка повеселилась на дне рождения своей приятельницы в одном из ресторанов Лимассола. Об этом сообщила сама Примадонна на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

На снимке Алла Борисовна предстала в черно-белом наряде, изюминкой образа стал стильный берет и тонкая золотистая трость. Ходят слухи, что в последнее время Примадонна передвигается с палочкой.

В Сети многие поклонники рассыпались в комплиментах Примадонне. Однако другие интернет-пользователи признались, что на свежем фото с трудом узнали 76-летнюю Примадонну из-за обилия ретуши и пластических операций, которые перенесла артистка.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов