Джейсон Момоа сообщил о катастрофе и экстренно покинул родные Гавайи

Джейсон Момоа был вынужден экстренно покинуть родные Гавайи из‑за мощного наводнения. Об этом актёр сообщил в своём личном блоге, показав шокирующие кадры последствий катастрофы.

Звезда «Аквамена» попал в число тысяч жителей Гавайев, которым пришлось оставить свои дома из‑за сильных проливных дождей. Всего за одни сутки уровень воды в плотине Вайава поднялся на полтора метра — в некоторых районах дороги и жилые дома оказались полностью затоплены. После того, как на Северном берегу отключилось электричество, актёр вместе с семьёй покинул свой дом и вышел на связь через социальные сети.

«Теперь мы в безопасности», — сообщил он.

Джейсон продемонстрировал масштабы разрушений, которые назвал «безумными», и призвал своих поклонников молиться за острова.

Ранее Джейсон Момоа шокировал фанатов своим преображением. Актёр впервые за шесть лет сбрил свою бороду и показал видео с результатом на свой странице в запрещённой соцсети.

