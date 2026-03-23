Жена Петросяна улетела из России

Жена юмориста Евгения Петросяна улетела из России. Помощница артиста Татьяна Брухунова сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала, что отправилась с подругами в свой любимый город.

«Всем привет. Друзья, я в Китае. Любимый Шанхай. У нас с подругами запланировано небольшое путешествие, но очень яркое по тем местам, где мы еще не бывали. Так что не переключайтесь, надеюсь, вам будет интересно», — отметила бизнесвумен.

Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены Петросяна, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Она ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

В ноябре 2025 года супруга артиста столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию». Брухунова призналась, что была рада такому негативу в свой адрес. Бизнесвумен вычислила своих недоброжелателей и смогла их заблокировать в соцсетях.

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. Супруги воспитывают двоих общих детей: сына Вагана и дочь Матильду.