«Вот это „Электроник“!». В соцсетях обсудили шестую женитьбу Торсуева

59-летний Электроник поделился радостной новостью — он женился в очередной раз. Правда, есть один нюанс.

«Электроник» Владимир Торсуев женился в шестой раз. Супругой звезды советского кино стала... его бывшая супруга Лилия.

О женитьбе Торсуев рассказал в беседе с изданием КП-Новосибирск. По словам Владимира, он был вынужден развестись с Лилией из-за ее украинского гражданства. Но позже супругам все-таки удалось официально воссоединиться. Торсуев, таким образом, теперь шесть раз женатый человек.

«Я женился в шестой раз, но снова на Лилии. Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга — гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и все у нас замечательно», — поделился радостью Электроник.

Сейчас Владимир вместе с супругой занимаются музыкой — записывают песни дуэтом.

В Интернете бурно отреагировали на новость об очередной женитьбе 59-летнего артиста.

«Вот это Электроник...», «Не верю в такие браки. Пять браков... Предпочитаю один союз и на всю жизнь», «Кумир детства, и на ровеснице женился, а не на молодухе!», «Да какой молодухе он нужен?», «Шесть раз женат? Жизнь его ничему не научила».

Напомним, в легендарной советской фантастике «Приключения Электроника» Владимир сыграл мальчика-андроида Электроника, а его брат-близнец Юрий исполнил роль советского школьника Сережи Сыроежкина.