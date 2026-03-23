Лиза Моряк ждет третьего ребенка от Сарика Андреасяна

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. Радостную новость сообщила артистка на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"В нашей семье скоро появится новый человечек и наши сердца переполняет радость и гордость. Мы снова в предвкушении этого невероятного путешествия, которое дарит нам безграничную любовь и наполняет нашу жизнь новым смыслом. Третий ребенок – это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья – это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире", - сообщила Лиза Моряк.

Свою запись актриса сопроводила видео, на котором предстала с сильно округлившимся животом, супругом Сариком Андреасяном и дочками Элизабет и Шарлиз.

© соцсети

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. По мнению фанатов, беременность отразилась на внешности Лизы Моряк самым положительным образом - она буквально сияет от счастья.