Дочь-качок Марии Шукшиной борется с бывшим мужем за ребенка

Еще недавно дочь Марии Шукшиной Анна была счастлива в браке с мужем Константином. Молодую семью в своей роскошной четырехкомнатной квартире приютила бабушка-актриса. В то время Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, что у Ани есть няня и домработница, и признавала, что та неплохо устроилась.

Тетка Ольга Шукшина утверждала, будто Анна сначала продала элитную "однушку" в Санкт-Петербурге, которую на нее переписала звездная бабушка. Однако потом она даже судилась с Анной. Чуть позже внучка заявила о своих правах и на московскую квартиру.

"Это же классика жанра, когда пригретая змеюшка все-таки укусила своего хозяина", - заявила Ольга Шукшина НТВ.

На деньги, вырученные от продажи питерской квартиры, Анна купила в подмосковном Красногорске 66-метровую "двушку", более трех миллионов рублей ушли на ремонт и новую мебель.

Вот только семейное счастье Анны долго не продлилось. Она оформила развод. Зарплаты тренера Шукшиной не хватало на содержание ребенка, поэтому квартиру она сдала, а сама переехала в съемное жилье подешевле. Ситуация складывалась настолько плохо, что ей даже пришлось отдать наследника бывшему мужу.

В новом выпуске "Звезды сошлись" Анна Шукшина рассказала, что борется с бывшим мужем за сына Вячеслава, который уже год живет с ее бывшим мужем. Она через суд пытается вернуть ребенка и утверждает, что его настраивают против нее.

"Просто разрывается, если честно, все внутри, так скучаю. Сын на суде сказал, что хотел бы, чтобы было, как раньше, без ночевки. А у нас без ночевки никогда не было, я никогда не забирала его без ночевки. При этом он хочет быть у папы. Это не его слова!" - заявила Анна.

В свою очередь, бывший муж направил в суд встречный иск. Он считает, что Анна — недостойная мать и плохой пример для ребенка, так как она ходит по телешоу и проводит время не на кухне, а в спортзале. Интересно, что бывший муж Шукшиной с их общим сыном и новой женой живет в квартире, якобы купленной на деньги бывшей тещи, актрисы Марии Шукшиной, с которой у него до недавнего времени были очень теплые отношения. Будто бы деньги мужчина брал в долг, но отдавать не торопится.