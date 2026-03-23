Рэпера Тимати подозревают в новой интрижке

Рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) подозревают в измене. Как сообщает Starhit, пока его избранница Валентина Иванова проводит все свое время с дочкой Эммой, артист продолжает посещать клубы — там его заметили со стройной блондинкой.

По словам источников из окружения артиста, девушкой является Екатерина Лукьянова. Ей чуть больше 20 лет — она окончила колледж в Барнауле и сейчас работает моделью.

«Катя недавно переехала в Москву из сибирского городка, в клубе бывает постоянно. Тимур лично проводит девочку в вип-зону, держит за руку, периодически они остаются вдвоем. В випку Тимати допускает только своих. Очевидно, что между ними теплое и доверительное общение», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что сейчас Лукьянова закрыла все свои соцсети и не выкладывает чего-либо провокационного. Тимати и девушка не делают снимки и не публикуют совместные видео, однако окружающие все равно переживают за Иванову, которая «ни о чем не подозревает и постит милые видео с ребенком».

Starhit также заявил, что в его распоряжении есть видео с разных вечеринок в Kiki — на каждом рядом с артистом можно заметить Екатерину. В другом из роликов рэпер в узком кругу поздравляет девушку с переездом в Москву. При этом неизвестно, покидали ли артист и модель заведение вместе.

«Охрана контролирует все, запрещает снимать. Но когда Тимати уезжает, ее проводят через черный выход», — отмечает источник.

Напомним, что Тимати четыре года встречается с Валентиной Ивановой. 2 августа 2025 года она родила дочь Эмму. Накануне блогер Катя Голден заявила, что Иванова и Юнусов уже могли расписаться, но артист и модель официально это не подтверждали.