Стало известно о госпитализации Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова была госпитализирована в разгар гастрольного тура. В настоящее время артистка находится под капельницей.

«Гастроли, они такие», — сообщила она в соцсетях.

Поклонники сразу отреагировали на публикацию, пожелав ей скорейшего восстановления.

6 марта певица отметила 57-летие. Ранее она рассказывала, что в семье не принято заранее заказывать подарки: супруг иногда интересуется ее пожеланиями, но чаще сам выбирает, чем порадовать. При этом Буланова отмечала, что спокойно относится к подаркам, хотя ей приятно как получать их, так и дарить.

Прошлой осенью артистка пережила новую волну популярности, в том числе благодаря выступлениям с танцорами. Однако спустя некоторое время стало известно, что подтанцовка прекратила сотрудничество с певицей.

Как ранее объясняла Буланова, танцоры сами приняли решение уйти, не вдаваясь в подробности. По ее словам, она не стала их удерживать и уговаривать остаться.