«Самое большое наказание — жить с виной»: Гузеева рассказала о поступке из прошлого

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в блоге эмоциональный пост, в котором, по мнению поклонников, призналась, что о чем-то жалеет. Запись сопровождалась фото с ее отражением.

— Можно обмануть всех — себя невозможно. Самая беспощадная правда — себе про себя. Невозможность вернуться в прошлое и переиграть все, уже повзрослевшим и опытным, убивает. Самое большое наказание — жить с виной. Я знаю, что не одна: нас таких много, и вы сейчас напишете много утешительного и мудрого. Спасибо, — поделилась артистка.

Сообщается, что актриса предложила подписчикам высказать свои мысли, и многие поддержали ее, отметив, что любые ошибки — это жизненный опыт.

Предполагается, что публикация могла быть связана с недавними скандалами вокруг артистки, включая слухи о разводе и обсуждение ее рекламных проектов.

Ранее стало известно, что Ларису Гузееву и журналистку Ксению Собчак могут обязать выплатить долги покупателям балийского застройщика Сергея Домогацкого. На данный момент бизнесмен проходит процедуру банкротства из-за иска пострадавшего — последний остался без обещанной виллы и денег.