Полина Гагарина подарила 18-летнему сыну автомобиль за 7 млн рублей

Певица Полина Гагарина поделилась в своём личном блоге радостной новостью: её 18‑летний сын Андрей успешно сдал на права. Артистка не стала скрывать эмоций и опубликовала серию снимков на фоне дорогой машины.

На кадрах Полина и Андрей позируют рядом с новеньким автомобилем — премиальной моделью Exlantix ES от китайского производителя. Цена такого авто составляет около 7 миллионов рублей. Однако для певицы это в первую очередь важный этап в жизни сына, в котором Андрей уже не просто подросток, а водитель.

«Теперь возит маму, сестру и бабушку. Так что все девчонки семьи теперь занимают очередь, когда Андрюха может покатать», — с гордостью отметила Полина в подписи к публикации.

Ранее Полина Гагарина раскрыла правду о доходах артистов и заявила, что большие концерты не приносят им денег, а лишь ведут к тратам.

