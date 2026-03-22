Доходы группы ДДТ на фоне отсутствия концертов рухнули

Группа ДДТ отчиталась о доходах за 2025 год. По данным сервиса Rusprofile, чистая прибыль коллектива составила всего 676 тысяч рублей, а годовой оборот — 37 миллионов. Для сравнения: годом ранее юрлицо заработало почти 2 миллиона при выручке более 40 миллионов, передаёт «КП».

Ситуация резко контрастирует с недавним прошлым, когда коллектив собирал стадионы. Осенью 2025-го лидер группы Юрий Шевчук признавался, что у музыкантов нет возможности выступать в России, а выживать им помогают только выпуски дисков.

«Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», — заявлял Шевчук.

Среднесписочная численность работников компании в 2024 году составляла три человека. За 13 лет существования организация ни разу не привлекалась к суду ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.