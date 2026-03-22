SHAMAN назвал обязательным пунктом райдера портрет одного человека

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился обязательным условием бытового райдера, который он запрашивает у организаторов концертов. Как сообщает РИА Новости, речь идет о портрете президента РФ Владимира Путина в гримерке.

«Ни для кого давно не секрет, что обязательное условие в моем райдере — это портрет нашего президента», — заявил он.

Ранее Дронов рассказал журналистам о своих пищевых предпочтениях. По словам артиста, он придерживается простого рациона, а основу его меню составляет гречка и куриная грудка.