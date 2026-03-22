Брухунова объяснила, почему не оставляет детей с Петросяном

Татьяна Брухунова, молодая супруга супруга 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ поделилась неожиданным откровением. Она призналась, что надолго оставлять шестилетнего Вагана и двухлетнюю Матильду с отцом не хочет, пишет издание super.

«На час могу с ним детей оставить. Мужчины немножко другие, особенно из другого поколения — у них восприятие серьезное. Если ребенок споткнется, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», — объяснила Татьяна.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова, показала подарок от супруга. Евгений Петросян подарил ей золотые винтажные настольные часы Cartier в честь Дня святого Валентина.