Торсуев из «Приключений Электроника» женился в шестой раз

Актер Владимир Торсуев, известный публике по культовому детском фильму, посетил ЗАГС в шестой раз. Причем, как и в пятый раз, его избранницей стала Лилия, врач из Украины. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Ранее у Владимира было четыре неудачных брака. В 2020 году он заключил пятый брак с Лилией.

Причиной развода с доктором Торсуев называет украинское гражданство Лилии и наличие у нее на Украине родни. Но проблемы разрешились, пара воссоединилась и поженилась снова.

Ранее актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям в картине «Приключения Электроника», резко высказались об артистах, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО). Сами братья поддерживают бойцов на фронте, исполняя для них песни.