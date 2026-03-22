«Катавасия»: продюсер рассказал о скандале с наследством Пьера Нарцисса

Певец Пьер Нарцисс ушел из жизни четыре года назад. Но вопросы с наследством, которое он оставил до сих пор не решены.

Продюсер Сергей Дворцов подробно рассказал о конфликте между матерью Нарцисса, его детьми и близкими.

Пьер в Москве ничего не оставил, пишет АиФ.

«Даже последнюю машину он отдал Валерии вместе с дочерью, остальное пропил», сказал Дворцов.

Основное наследство находится в Камеруне, на родине артиста.

«Это небольшой поселок, как у нас типа Новой Риги. Особняк и чайная плантация. Юристы подсчитали: 130 миллионов рублей плюс-минус», — сообщил продюсер.

Претендентов много. Мать Пьера, которая оказывает давление на Валерию, бывшую жену Пьера, чтобы отказалась от свое доли. Она считает, что и Каролине, дочери певца, ничего не положено, поскольку та почти не появлялась в Камеруне

У Пьера Нарцисса был внебрачный сын Андре. Его мама также требует долю для него.

Сейчас семья Пьера готовит документы, подключив посольство Камеруна.

«В общем-то, тут катавасия», — констатировал Дворцов.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во время операции на почках. Артиста похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.