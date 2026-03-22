У Собчак обнаружили убыточный бизнес

Телеведущей и журналистке Ксения Собчак принадлежат несколько бизнесов, и не все из них приносят доход. Так, с лета 2022 года ей принадлежит доля в 50% в ООО «ШИ», которая специализируется на аренде интеллектуальной собственности. В 2024-м году компания потерпела убыток на 591 тысячу рублей, а в 2025-м – на 607 тысяч рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Речь о франшизе ресторана SHE, амбассадором которого Ксения является. То есть, чтобы открыть новую точку питания, потребуется оплатить первоначальный взнос в 25 миллионов рублей и далее инвестировать 140 миллионов. Организаторы рассказывают об окупаемости ресторана за 25 месяцев и выручке от 250 миллионов в год. Правда, оказалось, что желающих вложить 175 миллионов в данный бизнес не появилось.

Ранее СМИ сообщали, что с телеведущей Ксении Собчак могут взыскать компенсацию за залитую квартиру соседей. Отмечается, что страховая компания обратилась в московский суд с иском на сумму более 166 тыс. рублей с Ксении Собчак, а также второго ответчика по фамилии Соколов.