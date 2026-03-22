Стало известно, что мама Лепса продала квартиру, чтобы спасти сына

Мама певца Григория Лепса отметила 90-летний юбилей. Ее внучка, дочь певца Инга, в беседе с журналистами передачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что в свое время Натэлла Семеновна буквально спасла сыну жизнь.

Дочь Григория рассказала, как в 90-е Натэлла спасла Григорию жизнь. Лепс тяжело заболел, лежал в реанимации с диагнозом панкреонекроз, при котором перестает функционировать поджелудочная железа. Артиста экстренно прооперировали, а Натэлла Семеновна продала свою квартиру в Сочи и прилетела в Москву, чтобы ухаживать за сыном, пишет издание thevoicemag.

Тогда Инге было 12 лет.

«Я знала, конечно, что он в больнице, просто не знала, насколько серьезное положение. То есть они меня оставили, сказали: "Бабушка поехала в Москву". Все. Я здесь жила одна», — рассказала она.

Бабушка вернулась, когда опасность миновала. Но Григорий еще долгое время восстанавливался.

«Он был худой как щепка, чувствовал себя не очень и выглядел не фонтан. Конечно, это удар для жизни был, для карьеры, для всего», — объяснила Инга.

Сейчас мама исполнителя живет в Сочи, где сын купил ей квартиру.

Появились слухи, что после разрыва с юной невестой 63-летний Григорий Лепс воссоединился с экс-супругой Анной Шаплыковой. Недавно пару видели на семейном торжестве – 90-летии мамы певца, которое отмечали в одном из ресторанов Сочи. Бывшие супруги сидели рядом за праздничным столом, оживлённо общались и выглядели очень довольными друг другом. Многие решили, что они решили дать своим отношениям второй шанс.