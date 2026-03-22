Родившая в 53 года Федункив рассказала о наличии опухолей

Российская актриса Марина Федункив, которая впервые родила ребенка в 53 года, рассказала, что забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения, и добавила, что у нее есть много доброкачественных образований.

— Я не побоялась, потому что я считала, что изначально, то есть я много чего проштудировала, и я наблюдаюсь, то есть я чекапы делаю, все окей, как оно было, так оно и есть. В том же размере, в том же состоянии, — отметила актриса в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее странице в соцсети VK.

Она добавила, что пользуется препаратами для похудения. Также Федункив рассказала, что хочет сделать пластическую операцию и «тянуть все, что можно».

«Вечерняя Москва» выяснила у руководителя Клиники практической медицины на Динамо Нино Какучая, присутствуют ли риски для матери и ребенка при поздних родах и насколько вероятно родить здорового малыша в 50 лет.

Чтобы стать мамой, Федункив отказалась от курения и алкоголя, рассмотрела все варианты родов, но в итоге, как она и хотела, у нее прошли естественные роды. «ВМ» пообщалась со счастливой мамой.