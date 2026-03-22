Немецкий певец и бывший участник дуэта Modern Talking Дитер Болен анонсировал концерты выступить 20 и 21 ноября в Клайпеде и Каунасе. Но неожиданно информация о мероприятии исчезла с сайта организаторов, пишет портал LRT.

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», – заявил представитель площадки порталу LRT.

Конкретные причины отмены не озвучивались. Есть мнение, что это произошло после недавнего интервью Болена, в котором он говорил, что Россия и Германия были «командой мечты», и призвал Европу возобновить закупки энергоресурсов из РФ. А еще раньше Болен выступал против антироссийских западных санкций и говорил, что «у Украины нет шансов».

Это не первый раз, когда Болен открыто говорил о своих чувствах к России. Еще в прошлом году он раскритиковал волну русофобии, захлестнувшую Европу, и признался в любви к русскому народу.