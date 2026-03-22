«Как в него можно не влюбиться?»: Крайнова ответила на слухи о романе с Тишко

Певица Настя Крайнова призналась «СтарХиту», что у нее не было романа с телеведущим Владимиром Тишко в реалити-шоу «Тайный миллионер».

«Вова прекрасен, я не знаю, как в него можно не влюбиться!? Но мне удалось!» — поделилась артистка.

Крайнова объяснила, что между ней и Тишко изначально выстроились дружеские отношения, которые никак не настраивали на романтический лад. Певица отметила, что оказалась «на одной волне» с коллегой. У них совпали чувство юмора, позиции и жизненные приоритеты.

«Он тот, кто всегда придет на помощь. Мы с Вовой на связи после шоу круглосуточно, и он не подставил меня как на шоу, так и в жизни. Если мы друг другу что-то обещаем, то оно будет выполнено», — рассказала певица.

В августе 2023 года Настя Крайнова призналась, что не хочет себе возлюбленного из шоу-бизнеса. Артистка желает себе мужчину, которому была бы неинтересна медийность и светская жизнь. Для нее важно понравиться потенциальному возлюбленному как личность, а не как звезда.