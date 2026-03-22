Федункив объяснила, почему не сразу согласилась выйти замуж за любимого

Комическая актриса Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец рассказала, что в свое время отказала нынешнему мужу - итальянцу Стефано Маджи, когда он предложил ей официальный брак.

Марина переживала из-за большой разницы в возрасте. Она старше Стефано почти на 14 лет и считала, что ему лучше связать свою жизнь с девушкой помоложе. Тем более, что Маджи – аристократического рода и вообще завидная партия, пишет gazeta.ru.

«Я говорю: «Ты с ума сошел. 14 лет разницы. Ты сдурел, что ли? Я в пяти шагах от деменции. Ты зачем это делаешь? Ты зачем себе жизнь портишь? Возьми какую-нибудь итальянку, вам будет проще разговаривать», — рассказала артистка.

В итоге Стефано смог уговорить любимую, и пара поженилась. А позже комикесса, несмотря на возраст, смогла забеременеть. В 2024-м у них с Маджи родился сын Теодор.

Напомним, Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец сообщила, что хочет сделать пластику, чтобы выглядеть молодо для годовалого сына.