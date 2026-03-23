Федункив год не общалась с Харламовым из-за неудачной шутки

Марина Федункив не общалась с Гариком Харламовым год из-за его неудачной шутки по поводу её внешности. Об этом она откровенно рассказала в свежем интервью Надежде Стрелец. Она раскрыла, что коллега несколько раз искренне извинился перед ней, и, в конце концов, Федункив его простила.

«Он ляпнул, не подумав. А когда подумал – было уже поздно. Мне начали пересылать все, вплоть до моей мамы. Мама меня спросила: "А в каких вы отношениях? Как ты с таким человеком на одну сцену выходишь? Он считает допустимым так шутить?"» — вспомнила артистка.

Сейчас, подчеркнула Марина с улыбкой, эта тема закрыта. Харламов не раз приходил к ней с букетами и заслужил прощение.

Ранее Марина Федункив призналась, что сначала отказала мужу-итальянцу. Причиной стали сомнения самой артистки: её смущала разница в возрасте в 14 лет. Федункив переживала, что избранник может пожалеть о своём решении и найти себе более молодую спутницу.