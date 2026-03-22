Уехавший из России актер Шаракоис находится на грани выживания

Актер Дмитрий Шаракоис, запомнившийся публике по роли Левина из «Интернов», сейчас живет в Великобритании. Чтобы как-то продержаться, он проводит стримы и просит донаты у подписчиков.

Как сообщает Телеграм-канал Мash, у него 41 тысяча фолловеров. В основном Шаракоис играет в CS2, Minecraft и FC26. На стримах у него обычно присутствуют чуть более ста человек.

Как говорил сам актер, он живет очень экономно. Снимает маленькую комнату, покупает самые дешевые продукты и пьет воду из-под крана. Собирается потратить все собранные по копейке деньги на покупку нового ПК и монитора, но еще осталось собрать 150 тысяч рублей.

С кино пока не получилось – где-то ему не заплатили заработанных денег, где-то ликвидировали проекты. Контракты с Marvel и Disney на сериал Jambalaya завершились ничем – Дмитрия оттуда вырезали.

Переезд в Англию и пугающее поведение: куда пропал Дмитрий Шаракоис

Шаракоис работал официантом, курьером и разнорабочим на стройке. Сейчас же ему приходится даже брать наборы для малоимущих.