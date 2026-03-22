Поклонники удивлены странным поступком Пугачевой

Композитор Александр Зацепин продолжает принимать поздравления по случаю своего столетия. Теплые слова для маэстро нашлись не только у коллег и поклонников, но и у руководства страны. На этом фоне удивительно, что главная певица Зацепина, Алла Пугачева, не поздравила его с вековым юбилеем.

В начале карьеры Примадонны Александр Сергеевич в паре с поэтом Леонидом Дербеневым создал для нее множество песен, которые до сих пор знает вся страна. Это «Волшебник-недоучка», «Куда уходит детство?», «Этот мир придуман не нами», «Если долго мучиться», «Любовь одна виновата» и многие другие хиты.

Журналисты «Московского Комсомольца» предположили, что Алла Борисовна могла позвонить Александру Сергеевичу по телефону. Однако помощница композитора Муза Ли сообщила, что звонка не было.

«Нет, Алла Борисовна не поздравляла. Александр Сергеевич как интеллигентный человек в прошлом году поздравил ее с днем рождения, а она даже не ответила», - сказала Ли.

Александр Зацепин - автор музыки более чем к 100 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Среди них картины «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.