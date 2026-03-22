Киркоров похвастался пополнением в семействе

У народного артиста России Филиппа Киркорова появился новый член семьи. Фотографию пушистого питомца артист выложил на страничке в социальной сети. Это маленький песик с кудрявой шерстью.

«Знакомьтесь. Наш новый член семьи — Леонардо», — сообщил Филипп Бедросович.

Как отмечает 5 Канал, симпатичный щенок вызвал шкал одобрительных комментариев. Фолловеры активно обсуждали собачку и делились своими историями о любимых питомцах. Многие считают, что Леонардо похож на своего хозяина

Народный артист России певец Николай Басков также одобрил приобретение.

«Повезло Леонарду», — написал он.

Ранее Филипп Киркоров поделился случаями из гастрольной практики, которые показывают эмоциональность его поклонников. По словам артиста, фанаты иногда причиняют ему боль, но он подчеркивает, что подобные эпизоды — не проявление агрессии, а следствие чрезмерного эмоционального возбуждения.