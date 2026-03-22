Киркоров похвастался пополнением в семействе
У народного артиста России Филиппа Киркорова появился новый член семьи. Фотографию пушистого питомца артист выложил на страничке в социальной сети. Это маленький песик с кудрявой шерстью.
«Знакомьтесь. Наш новый член семьи — Леонардо», — сообщил Филипп Бедросович.
Как отмечает 5 Канал, симпатичный щенок вызвал шкал одобрительных комментариев. Фолловеры активно обсуждали собачку и делились своими историями о любимых питомцах. Многие считают, что Леонардо похож на своего хозяина
Народный артист России певец Николай Басков также одобрил приобретение.
«Повезло Леонарду», — написал он.
Ранее Филипп Киркоров поделился случаями из гастрольной практики, которые показывают эмоциональность его поклонников. По словам артиста, фанаты иногда причиняют ему боль, но он подчеркивает, что подобные эпизоды — не проявление агрессии, а следствие чрезмерного эмоционального возбуждения.
«Они настолько бурно проявляют свою реакцию, что иногда могут впихнуть розу в глаз или что-нибудь подарить — букет роз без обертки. И от счастья дать мне букет роз и прижать мою руку в эти розы… Но это не потому, что они хотели мне сделать больно», — поделился он.