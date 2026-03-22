Стало известно, сколько Розенбаум заработал на пивном бизнесе

Певцу Александру Розенбауму принадлежат доли в нескольких фирмах, которым принадлежат бары и пивной завод. Две компании за 2025 год показали хороший рост по доходам по данным сервиса Rusprofile, пишет «Комсомольская Правда».

Фирма ООО «Толстый фраер 2» в 2025 году заработала 132 миллионов рублей, а ее чистая прибыль составила 10 миллионов (в 2024-м – 4 миллиона). У ООО«Толстый фраер 3» - оборот в 2025 году составил 178 миллионов рублей, а прибыль 41 миллион.

Всего пивной бизнес принес Розенбауму принесли и партнерам 51 миллион чистой прибыли.

Ранее Роспатент зарегистрировал заявку на товарный знак «Я так промок, налей, сынок», которую подал певец Александр Розенбаум. Знак действует до марта 2035 года. Маркировать им можно, в том числе, алкогольную продукцию. Кроме того, его можно будет использовать для кафе и доставки продуктов питания.