Надежда Бабкина намекнула на совместный проект с Бузовой

Певица Надежда Бабкина сообщила ТАСС, что сделает совместный проект с Ольгой Бузовой.

Бабкина не раскрыла подробности проекта.

«Только намекну: мы движемся от малых форм к большим. Следите за новостями», — заявила артистка.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

В июле 2024-го Бузова попала в мировой чарт Billboard. Ее трек «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США.

В феврале 2026-го Бузова анонсировала выход совместного трека со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым. Артисты вместе записали песню «Гештальт». Композиция посвящена любви. Певица призналась, что ждала этого фита.