Уехавшая в США Ольга Шелест придумала способ зарабатывать в России

Телеведущая Ольга Шелест предлагает вести онлайн-корпоративы из студии в США. Ценник разный для разных стран.

Как пишет Телеграм-канал Mash, онлайн-выступление может проходить в двух вариантах. Первый —зрители собираются на заранее выбранной площадке и смотрят на Ольгу на большом экране. Второй — к эфиру из дома подключаются 10+ тысяч человек и смотрят шоу Ольги, не выходя из помещения.

За живое выступление Ольга хочет около 20 тысяч долларов. Это цена для —для заказчиков из Казахстана, ОАЭ, Испании и с Кипра. В случае заказа из России, то к этой сумме прибавляется 100 тысяч. Райдер для онлайна включает минимум требований, для оффлайн выступлений требуются перелеты бизнес-классом с трансфером, проживание в пятизвездочных отелях и качественный сервис.

Шелест замужем за продюсером Алексеем Тишкиным, с которым до свадьбы встречалась 17 лет. Супруги воспитывают двоих детей: Айрис и Музу. Знаменитость не делала никаких заявлений относительно своей позиции по спецоперации на Украине, но разорвала все контракты и уехала в США в 2022 году.