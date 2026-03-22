Соседов высказался об оскорбившей его Георгиади

Музыкальный критик Соседов в разговоре с журналистами впервые прокомментировал оскорбление от певицы Ксении Георгиади. В одном из выпусков музыкального шоу «Суперстар! Битва сезонов» она назвала критика «козлиной».

Напомним, что Георгиади, блестяще выступавшая в прошлом году, в этом сезоне еле удерживалась на последней строчке рейтинга. Видимо, она считает это несправедливым и позволила себе оскорбительно высказаться о представителе жюри, пишет СтарХит.

Соседов так прокомментировал выпад Ксении.

«Не обижаюсь на Ксению. Это шоу: может быть всякое, понимаю ее реакцию. Ведь я ей тоже поставил пшик. С Ксенией что-то случилось за этот год. Реально мы все удивлены! Она сдала вокально: хрипы в голосе, много крика, мало кантилены. Поет громким голосом, больше кричит. Нет красок, нет филировки. Как будто ее подменили, честное слово. Когда год назад Ксения Георгиади победила, она была гораздо лучше вокально. Голос звучал чисто, молодо, свежо. А полгода прошло и голос вообще другой. Надсадный, идет тяжело, все на форте. Я удивлен», - заявил музыкальный критик.

В итоге Георгиади покинула музыкальную передачу.

Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что назрела необходимость уменьшить доходы и гонорары за концерты для российских артистов. Он считает, что обладание большими деньгами не идет им на пользу.