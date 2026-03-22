Муж Распутиной признался, что бывшая супруга обманывала его 30 лет

Виктор Захаров, муж певицы Маши Распутиной, рассказал журналистам о конфликте с бывшей женой Еленой. Она инициировала процедуру банкротства, чтобы отсудить многомиллионные выплаты. Захаров и Распутина могут потерять дом в Подмосковье, где они с двумя дочерями живут уже 26 лет.

Экс-супруга много лет не давала развода, но сейчас, когда Виктор настоял на своем, решила его финансово уничтожить, пишет РБК.

«Жена 30 лет обманывала, не давала развод, бывшая моя. Придумывала всякие истории. Я все отдал, что она просила, все и оставил ей. Все 30 лет она не работала, а я ее содержал», — сказал Захаров.

Дом, где официально зарегистрированы Захаров, Распутина и две дочери – Лида (инвалид) и Мария, по словам Виктора, стоит в два раза дешевле квартиры в столице, которую он много лет назад оставил жене.

Певица Маша Распутина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой защитить ее от действий бывшей супруги своего мужа Виктора Захарова — Елены. Со слов артистки, эта женщина сейчас пытается выселить их из дома в подмосковной деревне Таганьково. И это — несмотря на то, что старшая дочь Распутиной имеет серьезные заболевания и нуждается в особом уходе.