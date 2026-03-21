Наташа Королева поделилась новостями о Леонтьеве

Певица Наташа Королева на презентации новой коллекции Игоря Гуляева «В твоих объятиях», прошедшей в рамках Недели моды в Москве, рассказала, что ее мама Людмила Порывай, которая уже давно живет в Америке, время от времени встречает Валерия Леонтьева.

«Моя мама периодически с ним встречается где то в кафешках. Он бодр и весел! Валера в строю», — рассказала певица.

Валерию Леонтьеву 77 лет, два года назад он объявил о завершении карьеры, но изредка выступает на частных мероприятиях. В Майами у него и его супруги Людмилы своя вилла, пишут 7Дней. В Москве у артиста имеется квартира в Мещанском районе.

Совсем недавно у Валерия Леонтьева был день рождения. По такому поводу его коллега и друг Игорь Крутой трогательно высказался в личном блоге. Композитор рассказал о характере певца. По словам Крутого, Леонтьев — обладатель множества непопулярных сегодня добрых черт.