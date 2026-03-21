Дочь Распутиной обрушилась на единокровную сестру

Дочь известной певицы Маши Распутиной Мария Захарова резко раскритиковала свою единокровную сестру и ее мать. Мария отметила, что Виктор Захаров тратил крупные суммы на дочь от первого брака.

Маша Распутина накануне сообщила о возможной потере дома, в котором ее семья жила 26 лет, из-за требований экс-супруги ее мужа, Виктора Захарова. Речь идет о продаже недвижимости и получении компенсации. Младшая дочь певицы в микроблоге высказалась в защиту матери, пишут Оsnmedia.

Очень многие поддержали девушку. Так, Мария привела слова одного из подписчиков, который написал, что ее отец много сделал для своей старшей дочери. Он приобрел ей квартиру и машину, оплачивал ремонт и обустройство. Мария подтвердила эту информацию и добавила, что отец оплатил еще и операции для сестры.

Дочери певицы Маши Распутиной (настоящее имя — Алла Агеева) Мария Захарова 25 лет. Ее отец — бизнесмен Виктор Захаров. Родители Марии вместе уже 25 лет, но только в сентябре прошлого года сыграли свадьбу.