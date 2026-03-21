Риелторы оценили перспективы продажи особняков Лепса и Сигала

Загородные дома американского актера Стивена Сигала и российского певца Григория Лепса, расположенные в Подмосковье, вряд ли продадутся быстро, считают риелторы, с которыми побеседовали журналисты РИА Недвижимость. Основные причины – высокая стоимость и специфическая архитектура особняков.

Дом Сигала расположен на Рублево-Успенском шоссе. Он появился на рекламных сайтах в январе, цена обозначена в 700 миллионов рублей.

Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева отмечает, что интерес к объекту есть, идут просмотры.

Особняк Лепса на Новорижском шоссе ждет новых хозяев почти год. В мае прошлого года за него просили 1,5 миллиарда рублей. Сейчас условия изменились: цена снизилась до 550 миллионов рублей, но уменьшился и состав лота: за эти деньги предлагается только основной дом и всего 20 соток земли.

Диана Достовалова из Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) считает, что дом Лепса «завис», в связи с необычной архитектурой в восточном стиле, которая нравится далеко не всем.

Также эксперты отмечают, что стоимость обоих лотов достаточно высокая. На рынке наиболее востребованы лоты в диапазоне от 150 до 200 миллионов рублей. Дома, за которые просят больше 500 миллионов, ждут своего покупателя не менее полугода.

Напомним, когда Лепс начал обустраивать дом, хоромы в восточном стиле пользовались спросом. Сейчас же в тренде минимализм.