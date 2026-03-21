Эксперт оценил слова Гагариной об отсутствии дохода с больших концертов

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что певица Полина Гагарина говорит правду о высоких затратах на организацию масштабных выступлений, но насчет невозможности артистов на них заработать она не права. Об этом пишут NEWS.ru.

«Гагарина права по части организации больших стадионных шоу. Это траты на аренду площадки, коллектив, зарплата режиссерам-постановщикам, установка экранов и мониторов, визуализация, спецэффекты и эффектные пролеты на площадках. Поэтому, с одной стороны, Гагарина не лукавит, [говоря о заработке], но с другой, каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Даже с этих больших стадионных концертов артист что-то, да выносит», — убежден Бабичев.

Продюсер отмечает, что основной доход артисты получают от корпоративов и туров по регионам. Стадионные концерты – это больше имиджевая история. Однако и они далеко не убыточны.

Ранее певица Полина Гагарина пожаловалась, что артисты не зарабатывают на концертах, а только портят себе здоровье. По ее словам, артисты зачастую тратят больше, чем зарабатывают, несмотря на распространенное мнение о высоких доходах.