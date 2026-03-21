Появились слухи о тайной свадьбе Пеговой

Актриса Ирина Пегова уже несколько лет счастлива в отношениях со своим коллегой по цеху Сергеем Мариным, а сейчас в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что пара решила официально их оформить официально. Внимательные поклонники разглядели на ее безымянном пальце обручальное кольцо, пишет издание Woman.

Ирина выложила в микроблог фотографии из Турции, где она отдыхает со своим возлюбленным. На одном из снимков она запечатлена на фоне моря с вытянутой вперед правой рукой, на пальцах которой кольца, очень похожие на помолвочное и обручальное.

В комментариях под постом уже шквал поздравлений, но сама актриса пока никак не реагирует на посты поклонников.

Сергей младше Ирины на десять лет. Они познакомились в 2023 году на съемках исторического сериала «Царская прививка», где Пегова исполняла роль Екатерины II, а Марин — Григория Орлова.

Весной 2024 года Пегова получила звание народной артистки России, и, показав шикарный букет, впервые публично заявила, что ее сердце занято. В мае 2025-го пара вышла в свет вместе — на премьере фильма «Финал».

У артистки есть 19-летняя дочь Татьяна от актера Дмитрия Орлова.