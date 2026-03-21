Адвокат оценил шансы семьи Распутиной сохранить свой особняк

Певица Маша Распутина письменно обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Она назвала «беспределом» ситуацию, при которой ее семья может лишиться дома в деревне Таганьково, где они живут 26 лет.

Распутина отметила, что она вместе с дочерью-инвалидом проживает в доме мужа Виктора Захарова. Свой дом певица продала еще в 1999 году вложив все деньги в средства в ремонт этого коттеджа, и теперь это ее единственное жилье.

Напомним, началось все несколько лет назад, когда бывшая жена Захарова подала иск о разделе имущества. В итоге суд решил взыскать с бизнесмена 70 миллионов рублей. В июне 2025 года Захаров был признан банкротом. Собрание кредиторов посчитало, что дом Захарова и Распутиной — «роскошный», его следует продать и приобрести замещающее жилье.

Адвокат Станислав Вершинин объяснил журналистам АиФ, что дом могут включить в конкурсную массу должника. Закон защищает единственное жилье, но судебная практика допускает исключение, если дом признают «роскошным».

Вершинин видит два пути, по которым должны пойти защитники Распутиной. Если она сможет подтвердить документально, что деньги за проданный дом в Крекшино вложены в дом супруга, он в конкурсную массу не войдет.

Также важную роль играет многолетнее проживание там дочери звезды Лиды, которая имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пара живет вместе с 1998 года, а в 1999-м они обвенчались. В 2000-м у них родилась общая дочь Мария. Только спустя четверть века, в 2025 году, они официально зарегистрировали брак.