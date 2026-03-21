Озвучен гонорар Клавы Коки за выступление в московском клубе

Певица Клава Кока даст камерный концерт в центре Москвы. Это мероприятие запланировано в клубном формате, но, несмотря на это, принесет артистке солидную сумму, пишет super.

Журналисты подсчитали, что вечер принесет Клаве более 1,8 миллиона рублей. Места продаются только за столиками, цена на билеты варьируется от 18,5 тысячи рублей и до 22,5 тысяч.

Предполагается аншлаг, хотя концерт пройдет с возрастным ограничением 18+, что дополнительно уменьшает аудиторию.

Ранее Клава Кока заявила о протесте против искусственного интеллекта. Артистка рассказала, что ей нередко предъявляют обвинения в том, что для создания клипов она прибегает к помощи нейросети, однако эти слухи она решительно опровергла.