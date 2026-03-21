Эксперт прокомментировал ситуацию с возрождением звезд из 2000-х

Продюсер и медиаменеджер Павел Рудченко отметил тот факт, что сейчас звезды 2000-х пытаются не упустить возможности зарабатывать на волне ностальгии. Так, в прошлом году группа «Тату» приняла решение о воссоединении и начала давать концерты. Также объединились участники «Чая вдвоем», дуэт «БиС». Но эксперт убежден, что массовым явление это не станет, о чем он рассказал изданию «Абзац».

«Не думаю, что будет повальное воссоединение на эстраде звезд 1990-х и 2000-х. Скорее это единичные случаи, когда условные «Тату» сошлись ради заработка. Вряд ли те же Сергей Лазарев и Влад Топалов возродят Smash. У группы «Стрелки» возвращение не получилось вообще. Группе важно не только собраться, но и вернуться на позиции своей популярности. Думаю, у БиС тоже ничего не получится», – считает критик.

Напомним, певицы Лена Катина и Юля Волкова объединились после многолетнего конфликта и дали первый за 15 лет сольный концерт «Тату» в Москве 24 октября прошлого года, собрав полный зал. Далее дуэт продолжает гастроли.