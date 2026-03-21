Успенская рассказала, какие мужчины ей интересны

Любовь Залмановна в 2021 году развелась с четвертым мужем Александром Плаксиным, хотя семейные отношения в паре прекратились гораздо раньше. Сейчас королева шансона в статусе свободной женщины. В эфире программы «Тема» на RU.TV Успенская объяснила, почему ей так сложно найти своего человека, пишет СтарХит.

«Те, которые могут дотянуться до меня — это не тот уровень. Те, к которым я должна тянуться — такие мужчины, к сожалению, уже не свободны. Они заняты, причем совсем слабыми женщинами. Это замкнутый круг какой-то… А ради того, чтобы считаться несвободной и быть лишь бы с кем-то, мне это не надо», — говорит Любовь Залмановна.

Но звезда эстрады не страдает по этому поводу. По ее словам, она замужем за своей работой.

«У меня есть музыка, я вообще со сценой обручена. Это то, что мне не мешает; то, что мне помогает; то, чем я живу; то, от чего я выздоравливаю», - сообщила певица.

Артистка отметит юбилей своей творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» на площадке Live Арены 29 марта. Live Арена вмещает 11 тысяч зрителей. При условии солд-аута певица заработает более 85,5 миллиона рублей на проданных билетах — без учета расходов на проведение концерта.