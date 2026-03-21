Кушанашвили рассказал об ошибке, которую не может себе простить

Отар Кушанашвили в разговоре со Светланой Бондарчук в шоу «Света вокруг света» рассказал о личном. Телеведущий – многодетный отец, у него было множество возлюбленных, но всего один официальный брак. И тот закончился разводом.

С Марией Екимовой журналист познакомился в 1998-м году. Их брак продлился всего год после трех лет отношений, и в разрыве Отар винит исключительно себя, пишет СтарХит.

Семейный скандал спровоцировал его на грубые действия. Он сильно толкнул супругу, и теперь уже много лет ненавидит себя за это.

«Видимо, аргументы у меня тогда закончились. Жалею, что когда-то толкнул официальную жену Машу в 2001-м. Не хочу жить, когда вспоминаю про это»», — констатирует Кушанашвили.

Сейчас Отар Кушанашвили вместе с гражданской женой Ольгой Фроловой воспитывает двоих сыновей и дочку.

Ранее журналист и шоумен Отар Кушанашвили в эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай!» признался, что стал свидетелем ссоры Анжелики Варум и Леонида Агутина в ОАЭ. Причиной стало то, что Агутин и Кушанашвили появились в состоянии алкогольного опьянения.