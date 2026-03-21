Стало известно, как в Молдавии готовятся к приезду Макаревича* и Вайкуле

Граждане Молдавии против визита Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле в Кишинев. Совместный концерт певцов запланирован на 24 апреля. Реклама мероприятия появилась больше месяца назад, но на сегодняшний день продано менее четверти билетов. Цены на билеты составляют от 29 до 115 долларов.

Как пишет РИА Новости, люди отмечают, что в годы высокой популярности эти артисты не баловали вниманием молдавских зрителей.

В комментариях под анонсом концерта фолловеры широко обсуждают тему отправившихся на заработки певцов.

«Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам», комментируют пользователи.

СМИ писали, что Андрей Макаревич был вынужден отменить ближайшие концерты и скрываться от обстрелов на территории Израиля. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке артист не смог покинуть страну и оказался в районе между Тель-Авивом и Хайфой, который подвергается регулярным атакам.

Макаревич отказался от поездок и участия в светских мероприятиях, а концерт на Кипре, намеченный на 3 марта, был перенесен.

*Признан иноагентом в РФ.