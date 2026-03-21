«Случилось неожиданное»: рыжий из «Иванушек» оконфузился на юбилее Зацепина в Кремле

Группа «Иванушки» стали участниками юбилейного концерта Александра Зацепина в Кремле. В этот вечер они исполнили знаменитую «Песню про зайцев». Зрители и не догадывались, что незадолго до выхода у одного из солистов коллектива – Андрея Григорьева-Апполонова – случилось неожиданное. Певец оконфузился.

Перед тем, как попасть в Кремлевский дворец, артисты проходят проверку на КПП. Андрей не стал исключением. В Кремль он приехал с сценическим костюмом в руках. Рыжий прошел через рамку с металлоискателем, повесил одежду в ожидании машины, которая должна была его доставить к служебному входу в концертный зал, и забыл о ней. О том, что костюм остался на КПП, певец вспомнил уже за кулисами. Времени возвращаться обратно уже не было.

Андрей и его помощники стали в срочном порядке искать выход. Сценический костюм ему, как говорится, собирали с миру по нитке. С белой футболкой выручил Кирилл Туриченко. Штаны дал еще один солист «Иванушек» Кирилл Андреев. Пиджак попросили одолжить Дмитрия Маликова, который выступал за пару номеров до «Иванушек». Тот, к счастью, не отказал.

- Ты надень сначала, померяй, - призывал Андрея Маликов, снимая свой пиджак прямо в закулисном коридоре.

Тот Рыжему оказался несколько маловат. Но Андрей нашел выход: подвернул рукава, а застегивать его на пуговицы не стал.

- Мне для моего друга лучшего ничего не жалко, - признался Дмитрий «МК».

Правда, на сцену в пиджаке Маликова Андрей не вышел. В какой-то момент ему принесли пиджак черного цвета, который одолжили у «Хора Турецкого». Певец тут же его примерил. Этот пиджак оказался более просторным. В нем солист «Иванушек» и пошел к зрителям.

Солист «Иванушек International» высказался о возможном переименовании группы

К слову, они приняли артистов очень тепло, устроив по окончании выступления продолжительные овации. А Григорьев-Апполонов пообещал вернуться на КПП и забрать свой костюм. Если, конечно, снова не забудет.