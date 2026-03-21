Стало известно, как встретили зрители Элджея, вернувшегося на сцену

Элджей (Алексей Узенюк) совершил триумфальное возвращение на московскую сцену. Музыкант пять лет не давал больших концертов, и вот, наконец, сделал это и собрал полный зал. Об этом пишет издание super.

Алексей представил красочное шоу, где в музыкальной части он исполнил как свои старые хиты, так и новые, а также включил в программы различные зрелищные элементы. А заодно признался в своих чувствах к своей возлюбленной Anikv, чем вызвал бурные аплодисменты зрителей.

В самых громких и скандальных слухах про Элджея длительное время неизменно фигурировала Настя Ивлеева: его верная, до поры до времени, спутница. Познакомились они в 2018-м благодаря общим знакомым, встречались по секрету, поженились, тоже не привлекая к себе внимание. Разрыв состоялся через пару лет — и тоже тайно.