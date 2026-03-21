Директор Долиной раскрыл детали скандала на джазовом фестивале

С момента появления истории про квартиру Ларисы Долиной каких только слухов не слышала о себе певица. Очередная скандальная новость об уходе людей с концерта на джазовом фестивале в Санкт-Петербурге разлетелась на просторах интернета. Якобы народ демонстративно валил толпами. Эксперты даже успели прокомментировать, мол, люди таким образом выразили протест артистке из-за её истории с квартирой.

Что же случилось на самом деле, и был ли какой-то протест, "МК" поинтересовался непосредственно у концертного директора Долиной Сергея Пудовкина, который присутствовал на этом выступлении. По словам продюсера, ситуация оказалась далека от реальности и носила заказной характер. Никакого демонстративного ухода с концерта не наблюдалось.

"Я не хотел сначала комментировать эту помойку, но должен отметить, что мне совершенно понятно, как создаются современные новости, и почему Лариса Долина является интересной темой. Что бы не написали про Ларису Долину: поскользнулась, упала, люди вышли, кого-то стошнило на концерте, я думаю, какая будет следующая новость, ведь все равно будут читать. Степень гадостей в новостях вокруг Ларисы Долиной поражает даже меня. Причем, фейковых новостей, конечно, большинство", - прокомментировал Пудовкин.

По словам Сергея, у него есть скриншоты переписки, из которых видно, что решение создать фейк о происшествии на концерте Долиной, носит договорной характер. Причём, цена вопроса смешная: 10 тысяч рублей!

"Понятно, что когда ты пишешь в новостях: Ларису Долину встретили горячими аплодисментами и концерт был прекрасен, большинству это неинтересно. А если сказать что Лариса Долина съела футляр Игоря Бутмана на глазах у изумленной публики, а потом швырнула пюпитр в лицо баяниста, вот тут можно получить пару лайков", - заключил продюсер.

Напомним, Лариса Долина оказалась в зоне повышенного публичного интереса после того как под влиянием мошенников продала квартиру Полине Лурье и по решению Верховного суда была выселена из неё. Сейчас, по слухам, артистка переехала в элитное съемное жилье, также она подала в суд на участников аферы о возврате миллионов, которые им передала.