Билан объяснил, почему у него пока нет новых песен

Дима Билан в последнее время редко выпускает новые песни. Заслуженный артист России в беседе с журналистами РИА Новости объяснил, что хочет представить сразу большую композицию, но к этому пока еще не готов.

«Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет, — сказал певец.

Он признался, что уже работает над новым хитом, но пока еще находится в поиске талантливого композитора.

СМИ сообщали, что певец Дима Билан стал рекордсменом премии «Виктория». Билан удостоился трех наград: «Певец года», а также «Песня года» и «Музыкальное видео года» за трек «Горький дождь».