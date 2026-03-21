Shaman раскрыл, что на что тратит миллионные гонорары

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что спокойно относится к роскоши и не привык растрачивать деньги. О своих расходах он рассказал в беседе с «Коммерсантъ».

По его словам, миллионные гонорары с концертов дают ему возможность строить карьеру, дарить подарки близким и обращаться за помощью к хорошим врачам.

— Что касается денег, тут все просто — все видят по моим концертам, моим костюмам, моим гримеркам, что в роскоши я не купаюсь. Отношение к деньгам у меня сугубо бытовое, утилитарное. Деньги позволяют оплачивать организацию концертов, платить гонорары моей команде, музыкантам, артистам. Ничего сверхъестественного, — признался артист в беседе с изданием.

До этого певец рассказал, как сделал предложение своей жене Екатерине Мизулиной. Артист признался, что подобное важное решение принял спонтанно за совместным ужином. Исполнитель даже не купил обручальное кольцо.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца Shaman. Он высказался, что не верит в искренность чувств между артистом и его супругой Мизулиной.

Shaman рассказал о популярности и браке с Екатериной Мизулиной

Певица Виктория Цыганова призвала исполнителя артист вернуть себе настоящее имя и отказаться от творческого псевдонима. Она считает, что ему следует вернуться к истокам.