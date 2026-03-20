В Прибалтике отменили концерты хорватского музыканта из-за русской песни

Концерты популярного хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменили в странах Балтии после исполнение русской песни «Калинка-малинка». Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил Shot.

По информации журналистов, музыкант ведет проект «Музыка объединяет мир», где исполняет песни разных стран. В своих социальных сетях он опубликовал видеоролик, на котором сыграл на виолончели «Калинку-малинку» на сгенерированном фоне с видом на храм Василия Блаженного.

В СМИ отметили, что кадры со словом «Россия» и триколором, вызвал у аудитории волну осуждений. Артист попытался урегулировать скандал и опубликовал видео с украинской песней, однако это не помогло, и его концерты отменили, добавили авторы материала.

— Концерты Хаузера отменили сначала в Литве, потом в Латвии и Эстонии. Так, летом виолончелист должен был выступить в вильнюсском Нагорном парке, — говорится в сообщении.

Ранее в Тбилиси отменили концерт воссоединившейся российской группы «Тату». Организаторы не уточнили причины отмены шоу. В некоторых источниках предполагается, что причиной могло стать предыдущее выступление участниц группы в Крыму, однако эта информация не получила официального подтверждения